Ankara’da Emin Çölaşan parkı

Meslekte 40 yılını tamamlayan duayen gazeteci ve SÖZCÜ yazarı Emin Çölaşan adına, Ankara’da park yapıldı. Park, Ankara Çankaya Belediyesi tarafından Eskişehir yolu Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan, Barış sitesi içinde düzenlendi.

Gazeteci, yazar Emin Çölaşan, parkın açılışında yaptığı konuşmada, “Hayatım boyunca aldığım en anlamlı armağan. Böyle bir armağan aklımdan geçmezdi. Üstelik bugün benim doğum günüm. Parkın aynı gün açılacağından dün haberim oldu. Meslek yaşamımızda sağlam gittik. Hiç baş eğmedim. Ödün vermedim. Siyasi iktidarların önünde eğilmedim. Sofralarına yem olmadım. Ben bugün çifte bayram yapıyorum “dedi.



Gazetecilik yaşamını sayısız ödül, başarı ve kitaplarla süsleyen Çölaşan’ın adının yaşatılacağı parkta, oyun ve spor alanları yanında iki adet süs havuzu da yer alıyor.

BASININ YÜZ AKI



Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, “Emin Çölaşan Türk basınının yüz akıdır. Onun adını yaşatan parkı açmaktan gurur duyuyoruz. Baskılara ve zulme rağmen doğruları yazıyor. O nedenle ona ve SÖZCÜ gazetesine teşekkür ediyoruz. Bu parkla bir ilke daha imza attık. Değerlerimizi hayatta yaşarken onurlandırıyoruz. Önemli olan bu ülkeye emek vermiş insanları yaşarken onurlandırmak ” dedi.

1977 yılında Milliyet Gazetesi'nde başladığı gazetecilik yaşamını sayısız ödül, başarı ve kitaplarla süsleyen Çölaşan'ın adının yaşatılacağı park, 5 bin 953 metrekare alana sahip bulunuyor. Park, 4 bin 810 metrekare yeşil alanı, çocuk oyun alanları ve spor alanlarıyla halka hizmet verecek.