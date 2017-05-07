Ankara’da korkutan yangın!

Ankara’da metruk gecekonduda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinleri, yangının sorumlusunun madde bağımlıları olduğunu söyledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi 727. Cadde üzerinde bulunan gecekonduda henüz belirlenemeye bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sardı. Gecekondudan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, çevredeki diğer evlere sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Cadde üzerinde toplanan mahalleli, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. İtfaiye erlerinin hummalı çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında evin boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanan olmadı.

Yanan gecekondunun bitişiğindeki evde yaşayan Hüsniye Demirkul, yangını madde bağımlısı şahısların çıkardığını belirterek, “Geceleri evin içine tanımadığımız insanlar girip çıkıyor. Korkumuzdan çıkıp bakamıyoruz. Silah atıyorlar, ateş yakıyorlar. Başka kim yapar bunu, aklı başında olan gelir de buraya girer mi? Yandaki evde oturuyorum ben, Allah vermesin yangın gece olsaydı hepimiz yanardık, uykuyla ölüm bir. Bunu iyi ki erken yaktılar da gördük. Ya gece yaksalardı, ne yapardık uykuda” şeklinde konuştu. İHA