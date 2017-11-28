Ankara’da sıcak gün… Gözler grup toplantılarında…

ABD'de devam eden Reza Zarrab davası ve Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ın mal varlığı ile ilgili iddiaları" Ankara'da birinci gündem maddesi. Bugün tüm liderler partilerinin grup toplantılarında konuşacaklar. Gözler, liderlerin yapacağı açıklamalarda...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli, partilerinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşacaklar. HDP grubu da Meclis’te toplanacak. Gündemde ABD’deki Reza Zarrab davası başta olmak üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan iddiaları’ var.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI MERAKLA BEKLENİYOR

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta salı günü partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili iddialarda bulunmuş ve “Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun? Sen misin yerli ve milli, ben miyim yerli ve milli? Bunun cevabını bekliyorum” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddialara yönelik “İspatlayamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım.” yanıtı vermişti.

BUGÜN KONUŞACAK

Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin 1 haftadır tartıştığı iddia ile ilgili bugün açıklama yapacağı bildirildi. Dün konuyla ilgili konuşan CHP’li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları için bugün yapılacak CHP Grup toplantısını işaret etmiş ve “Yarın hep beraber göreceğiz” demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’de “Yarın milletin önüne belgelerin çıkışını, milletin önünde bu konunun konuşulduğunu izleyeceksiniz” yorumunda bulunmuştu.

ÖNCE BAHÇELİ SONRA ERDOĞAN

İlk grup toplantısını saat 10:30’da MHP gerçekleştirecek. MHP’nin toplantısının ardından saat 12:00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grubunda hitap edecek. CHP’nin grup toplantısı ise saat 13:30’da başlayacak. Meclis’teki son grup toplantısı ise HDP’nin olacak.

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