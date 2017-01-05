Ankara’da yarın okullar tatil mi? (6 Ocak)

Ankara'da başlayan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" diye merak etmeye başladı.

Ankara'da başlayan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" diye merak etmeye başladı.

Kar yurdun büyük bölümünde etkisini artırmaya başladı. Ankara’da da bugün kuvvetli bir kar yağışı başladı. Yağış sonrası öğrenciler ve velilerin en çok merak etti konu ise: Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz Ankara Valiliğinden ve Vali Ercan Topaca’dan resmi bir açıklama gelmedi. Resmi kaynaklardan akşam bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ankara’da bugün hava sıcaklığı üç dereceyi gösterirken hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur görülecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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