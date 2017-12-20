Ankaralılara müjde! Bir Melih Gökçek zammı daha gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin ardından bir müjde daha verdi. Tuna, “2018 yılında metro ve otobüslerde zam olmayacak” dedi. Tek binişlik ulaşım kartlarının fiyatı da, 4 TL’den 3 TL’ye düşürüldü.

Tuna yaptığı açıklamada “Ulaşım çok önemli. İnsanlar işe gidiyor, okula gidiyor. Sosyal bir konu. Diğer harcamalardan sınırlama yaparak ulaşım konusunda vatandaşımızı rahatlatmak istiyoruz. Gece sabaha kadar ulaşım hizmeti vatandaşımızda memnuniyet uyandırdı. Gelecek yıl ulaşımda bir zam da olmayacak” dedi.

İLGİLİ HABER Yeni Başkan Tuna, Melih Gökçek'in zammını da geri aldı

Tuna “Alınan karar gereği tek binişlik kartlar da 4 TL'den 3 TL'ye indirildi. Misafirlerimiz, turistlerimiz Ankara'da daha rahat etsin diye. 3 TL de kartın maliyetinden dolayı. EGO, 2018 yılında zam yapmayacak. Metro ve otobüslerde zam olmayacak” açıklamasını da yaptı.

İLGİLİ HABER Melih Gökçek'in futbolcu heykelleri de kaldırıldı