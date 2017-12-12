Anne şiddetini gizli kamerayla kaydetti, mahkeme velayeti anneye verdi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, 29 yaşındaki Erdem Tülübaş, eşi 27 yaşındaki Tuğba Tülübaş'ın 2 yaşındaki kızları Esila'yı darp etmesini evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla kaydederek, evden 3 ay uzaklaştırma cezası almasını sağladı. Erdem Tülübaş, eşinin Çorlu'da açtığı boşanma davasında mahkemenin kızını geçici velayet ile eşine vermesiyle ise yıkıldı.

İlçede esnaflık yapan Erdem Tülübaş, 4 yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Tuğba Tülübaş ile evlendi. Çiftin, 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem Tülübaş, kızının vücudundaki morlukları görünce eşinin darp ettiğinden şüphelenerek evin salonuna gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kızını dövdüğünü gizli kamera tespit eden Erdem Tülübaş, görüntüler ile polise giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, ardından savcılığa sevk edildi. Savcı, kızını dövmediğini iddia eden Tuğba Tülübaş’a görüntüleri izletti. Tuğba Tülübaş hakkında soruşturma açılırken 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu sürede Erdem Tülübaş Zonguldak’ta, Tuğba Tülübaş ise ailesinin bulunduğu Çorlu’da boşanma davası açtı. Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini alarak evden uzaklaştırma cezasının bittiği geçen Cuma günü polis ve avukatıyla Gökçebey’deki evine gitti. Erdem Tülübaş, eşinin mahkeme kararıyla kızını almasıyla bir kez daha yıkıldı. Erdem Tülübaş’ın avukatı Ümit Aydemir, karşı tarafın Çorlu’daki mahkemeye verdiği dilekçe ile çocuklarının geçici velayetini aldığını kendilerinin de ellerindeki görüntüleri mahkemeye ulaştırarak velayeti alma talebinde bulunacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE POLİSE GİTTİ

Erdem Tülübaş kızının geçici velayetinin eşine verilmesine tepki gösterdi. Eşinin, kızını dövdüğünü izleyince dünyasının yıkıldığını belirten Erdem Tülübaş, “Ben her akşam eve geldiğimde kollarında, ayaklarında morluk izleri görüyordum. Bana düştü, sağa sola vurdu diyordu. Bende her gün çocuk düşer mi? diye şüphelendim. Eve gizli kamera yerleştirdim. O görüntüleri gördüğüm zaman başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. O görüntüleri alıp polise şikayette bulundum. Savcı 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Eşim Çorlu’ya gitti. Orada dava açmış. Mahkeme kararıyla çocuğumu aldı. Mahkeme bu görüntüleri görse çocuğumu vermez diye düşünüyorum. Onun avukatı da görüntülerden haberi yoktu. Elimde çocuğumu dövdüğüne dair görüntüler olduğunu söyledim. Şimdi çocuğum onun elinde. Çocuğum resmen ölüme gitti oraya. Burada bu şiddeti yapan orada onu yapmaz mı? Sosyal hizmetlere başvurdum. Çocuğu her gün kontrol ettiklerini söylediler. Ben mağdurum. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Benim çocuğumu geri getirin. Çocuğum bensiz uyumaz. Onu geri istiyorum. Ne olursunuz bana yardım edin. Onun elindeyken tehlikede olduğunu düşünüyorum. Ben çocuğumun canından endişeliyim” dedi.

BUNU ÖZ ANNE YAPMAZ

Çorlu’daki mahkemeye görüntüleri sunacağını ve çocuğunun velayetini almaya çalışacağını ifade eden Erdem Tülübaş, “Bu görüntüleri görünce velayeti annesine vereceklerini sanmıyorum. Bir öz anne yapmaz bunu. Defalarca tokat atıyor ve küçük yavrum korkudan küçük poşetin arkasına saklanmaya çalışıyor. Ondan sonra yere fırlatıyor çocuğu ve kızım ağlıyor. Dönüp bakmadan mutfağa gidiyor. Ben çocuğum evden ben çıkarken ağlıyordu. Onunla aynı evde kalmak istemiyordu. ‘Gırgır nerede?’ diye kızımı dövüyor. Bunu öz anne yapmaz. Ben çocuğum gittiğinden beri ne yiyorum ne içiyorum. Gidiyorum elbiselerini kokluyorum.” diye konuştu. (DHA)