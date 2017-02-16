Annenin feryadı yürekleri dağladı

Adana’da üniversite öğrencisi Yaluk’un kız meselesi yüzünden kiralık katil tutularak öldürülmesiyle ilgili 4’ü tutuklu, 8 şüphelinin yargılanmasına devam edildi. Ölen gencin arkadaşları duruşmaya üzerinde “Diama bizimlesin Kandemir” tişörtüyle geldi. Anne Aysel Yaluk, tişörte sarılıp, feryat etti.

Adana'da Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencisi Kandemir Yaluk'un(23) öldürülmesiyle ilgili aynı aileden 3'ü kadın, 7 kişi ve tetikçinin “ Tasarlayarak öldürme, azmettirme, suçluyu kayırma, suç delillerini gizleme” suçlarından yargılanmasına devam edildi. Ölen gencin arkadaşları üzeride Kandemir'in fotoğrafı bulunan tişörtler giyerek duruşmaya geldi. Tetikçi olduğu öne sürülen Harun Erdem suçu üstlenirken, aile fertleri suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, tahliye talebini reddederken, anne oğlunun tişörtüne sarılıp, “ Aile meclisi kararı alıp öldürdüler. Adalet istiyoruz.”diye feryat etti.

Olay, 14 Mayıs 2016 tarihinde gece yarısı Mahfesığmaz Mahallesi 79083. Sokak'ta meydana geldi. Annesi Aysel Yaluk ile gece gezmesinden gelen Kandemir Yaluk, apartmanın bahçesinde kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, yaptığı soruşturmada talihsiz gencin 8-9 yıl arkadaşlık yaptığı S.Y. adlı kız yüzünden meydana geldiğini belirledi.

Gözaltına alınan S.Y. adlı kızın erkek arkadaşı ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Muhammet Emin Kahraman(21), babası Hüseyin(45) annesi Gülesin (44) Kahraman ile tetikçi Harun Erdem(51) tutuklanırken, onlara yardım etmekle suçlanan ailenin kızları Ramise Ç., Rezzan S. eşleri Burhan S. ve Gökhan Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcı, olayla ilgili dava açtı. İddianamede, kız arkadaşının kendisinden ayrılıp, eski sevgilisi ile görüşmesini hazmedemeyen gencin ve ailesi ile plan yapıp, tetikçi tuttukları belirtildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Muhammet Emin , annesi Gülsenin ile babası Hüseyin Kahraman haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyette kiralık katil olduğunu ve azmettirildiğini anlatan Harun Erdem mahkemede ifade değiştirdi. Diğer sanıkların köylüleri olduğunu anlatan Erdem, “Kız meselesini bana Mehmet Emin anlatmıştı. Kandemir'e, Mehmet Emin'in amcası olduğumu söyleyip konuşmak istedim. Küfür edip, silah çıkaracağını düşünerek ateş ettim.”dedi.

Ailenin avukatı ise, bu kadar olayın tesadüfi olamayacağını belirterek olayın planlandığını iddia etti. Ölen gencin ailesi ise, tüm sanıkların olayın içinde olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Sanıkların HTS kayıtlarını isteyen mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Anne Aysel Yaluk'a teselliyi ise ölen gencin arkadaşları verdi. Üzerinde Kandemir'in fotoğrafı bulunan tişörtleri giyinen gençler, adaletin en kısa zamanda yerine gelmesini temenni ederken, acılı anne tişörtteki fotoğrafı okşayarak, “Annem seni niye öldürdüler. Ne istediler senden, Seni çok özledik.” diye gözyaşlarına boğuldu.