Annesini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Kütahya'da bir genç, annesini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Özkıyak, (43) önceden aralarında gönül ilişkisi olan S.Ç.’nin Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi’nde oğluyla oturduğu apartmanın önüne geldi. Özkıyak ile evine girmeye çalıştığı kadının oğlu Murat Ç. (25) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Evinden pompalı tüfek alıp gelen Murat Ç, kaçmaya çalışan Özkıyak’a apartmanın önünde ateş etti. Başına ve vücudunun bazı yerlerine mermi isabet eden Hüseyin Özkıyak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na gönderildi.

Maktul Hüseyin Özkıyak’ın bazı suçlardan kaydının bulunduğu ve bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Olay yerindeki polis ekibine teslim olan Murat Ç. ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA