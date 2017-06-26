Antalya’da bıçaklı market soygunu kamerada

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, bir marketler zincirinin şubesinde kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki 300 lirayı alarak kaçtı. Soygun anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Bir müşteri gibi markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyer Zeynep Kenger’i bıçakla tehdit edip, paraları istedi. Müşteriler ve market çalışanlarının büyük panik yaşadığı olayda, soyguncu, kasadaki 300 lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA