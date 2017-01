Antalya’da cinayet romanı gibi bir olay

Murat C. isimli yazarın kitabından esinlenip Hulusi Gelişken'i öldüren İbrahim C. suçunu itiraf etti. Gelişken'in kartından para çektirilen yazar Murat C. serbest bırakıldı. Olay cinayet romanlarını aratmadı...