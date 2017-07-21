Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da ‘HERO’ tişörtü giyen garsona gözaltı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde üzerinde 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen otel garsonu 29 yaşındaki M.S., polis tarafından gözaltına alındı.

11:3821 Temmuz 2017
Gündem
Antalya’da ‘HERO’ tişörtü giyen garsona gözaltı
Antalya'nın Serik İlçesi'nde üzerinde 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen otel garsonu 29 yaşındaki M.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan M.S., üzerinde siyah renkle ‘Hero’ yazılı beyaz tişörtle dün sabah işe geldi. FETÖ duruşmalarıyla gündeme gelen tişörtü gören oteldekiler polise ihbarda bulundu. Otele gelen polis M.S.’yi gözaltına alırken, şüphelinin dolabında yapılan aramada söz konusu tişört bulunarak el konuldu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Polis merkezindeki ifadesinde tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini, bunu televizyonda gördüğünü fakat önemsemediğini belirten M.S., beyaz tişörtleri çok sevdiğini aktardı. ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. (DHA)

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar