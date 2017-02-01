Otomobil refüjdeki ağaca saplandı: 2 ölü

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 20 yaşındaki Ömer Dereli'nin kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki çam ağacına çarptı. Kazada sürücü Ömer Dereli ve Devrim Sincar(20) hayatını kaybederken Elif Taçyıldızlı(20) ile İpek Yaylagülü(18) ise yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 20 yaşındaki Ömer Dereli'nin kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki çam ağacına çarptı. Kazada sürücü Ömer Dereli ve Devrim Sincar(20) hayatını kaybederken Elif Taçyıldızlı(20) ile İpek Yaylagülü(18) ise yaralandı.

Kaza, Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Dereli’nin aşırı hızlı kullandığı ve içerisinde Devrim Sincar, Elif Taçyıldızlı ile İpek Yaylagülü bulunduğu 07 NFM 33 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Sol ön tekerin refüje çarpmasıyla havalanıp savrulan otomobil, 70 metre sürüklendikten sonra refüjdeki çam ağacına saplandı.

Otomobildeki Elif Taçyıldızlı ile İpek Yaylagülü yola savrulurken Ömer Dereli ile Devrim Sincar’da otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu Ömer Dereli ve Devrim Sincar’ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Ömer Dereli ve Devrim Sincar ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dereli ve Sincar’ın cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kazada araçta bulunan yaralılar Elif Taçyıldızlı ile İpek Yaylagülü ise ambulansa Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Elif Taçyıldız’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)