Antalya’da ‘kedi patili’ eylem

Antalya'da kedilerin zehirlenmesiyle ilgili suç duyusunda bulunmak için valiliğe kedi maskeleriyle ‘biz kediyiz’ diyerek girmek isteyen hayvanseverler, zehirlenen kedilerin faillerinin bulunmaması üzerine bu sefer tarihi Kaleiçi semtinde çıplak ayakla ‘kedi patili’ eylem yaptılar.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da katledilen 50’nin üzerinde kedinin faillerinin yakalanması için Antalya Valiliği ek binasına kedi maskeleriyle girmek isteyen fakat polis tarafından maskelerle içeriye alınmayan hayvanseverler, bu sefer tarihi Kaleiçi semtinde ‘kedi patili' eylem yaptılar. Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu (A Platformu), Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) üyesi 12 doğa ve hayvansever, kedileri zehirleyen failin halen bulunmaması üzerine ayakkabılarını çıkararak, Kaleiçi sokaklarında ‘hayvanları rahat bırakın’ döviziyle yalın ayak gezdiler.

“Hayvanların çektiği acıya empati geliştirdik”

Grup adına bir açıklama yapan hayvanseverlerden Hediye Gündüz, hayvanların yaşadığı acılara dikkat çekmek için ‘patili' eylem yaptıklarını belirterek, “Alanya'da zehirlenmiş kedilerin failleri bulunmadı. Kedilerin failinin bulunup kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Hiç kimse kedileri ya da başkalarını öldürüp elini kolunu sallayıp gezemez. Bu insanlar hayvanlar için canlarını ortaya koydu. Bu şunu gösteriyor; insanlar olarak biz bu hayvanlara karşı gösterilen şiddetten bıktık. Hayvanların çektiği acıya empati geliştirdik. Hayvanlar acı çekiyor, biz bunu hissediyoruz. Onlar da bizim gibiler. Her türlü duyguyu yaşıyorlar, sevgiyi, korkuyu, can acısını biliyorlar. Bunun anlaşılması için bugün bu patilerin ayakkabıları yok, biz bugün patilerle gezdik” diye konuştu. Gündüz, zehirlenen hayvanların failinin bulunmasına kadar eylemlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA