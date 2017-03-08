Antalya’daki 3’lü zirve sona erdi

Antalya'da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla dün yapılan toplantının ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden toplantıya ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Antalya'da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla dün yapılan toplantının ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden toplantıya ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya’da bir araya geldi.

Suriye ve Irak’ta sürdürülen operasyonların ele alındığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov’un katılımıyla dün, Belek turizm merkezinde G-20 Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan Regnum Carya Golf &SPA Resort Otel’e üçlü zirve düzenledi.

Akşam saatlerine kadar süren zirvenin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov, saat 21.30’da geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Antalya Havalimanı’na gelerek kentten ayrıldı.

Suriye ve Irak’ta sürdürülen operasyonların ele alındığı üçlü zirvenin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov dün saat 21.30’da kentten ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, gerçekleştirdikleri ikili görüşmede olası Rakka operasyonunu görüştü.

Toplantıdan sonra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde saat 13.30 sıralarında zırhlı araçla zirvenin yapıldığı otelden ayrılarak Antalya Havalimanı’na gitti. Havayoluyla Antalya’dan ayrılan Orgeneral Joseph Dunford’un nereye gittiği konusunda açıklama yapılmadı. Genelkurmay Başkanlığı Antalya’daki zirveye ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. (DHA)