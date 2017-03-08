Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’daki 3’lü zirve sona erdi

Antalya'da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla dün yapılan toplantının ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden toplantıya ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı.
14:598 Mart 2017
Gündem
Antalya’daki 3’lü zirve sona erdi
Antalya'da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla dün yapılan toplantının ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden toplantıya ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya’da bir araya geldi.

akar-2Suriye ve Irak’ta sürdürülen operasyonların ele alındığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov’un katılımıyla dün, Belek turizm merkezinde G-20 Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan Regnum Carya Golf &SPA Resort Otel’e üçlü zirve düzenledi.

akar-3Akşam saatlerine kadar süren zirvenin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov, saat 21.30’da geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Antalya Havalimanı’na gelerek kentten ayrıldı.

akar-4Suriye ve Irak’ta sürdürülen operasyonların ele alındığı üçlü zirvenin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov dün saat 21.30’da kentten ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, gerçekleştirdikleri ikili görüşmede olası Rakka operasyonunu görüştü.

akar-5Toplantıdan sonra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde saat 13.30 sıralarında zırhlı araçla zirvenin yapıldığı otelden ayrılarak Antalya Havalimanı’na gitti. Havayoluyla Antalya’dan ayrılan Orgeneral Joseph Dunford’un nereye gittiği konusunda açıklama yapılmadı. Genelkurmay Başkanlığı Antalya’daki zirveye ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. (DHA)

akar-6akar-7akar-8akar-9
Son güncelleme: 15:0408.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar