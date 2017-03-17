Antalya’daki hayvan ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya'daki hayvanseverleri ayağa kaldıran kedi ve köpek ölümleriyle ilgili tartışmalar sürerken, ASKODER'in kurucusu Mehmet Orhan sözcü.com.tr'ye konuştu... Amacının sadece sokak hayvanlarını desteklemek olduğunu belirten Orhan'ın, hasta bir köpeği 'iyileşmez' diyerek çöpe atması büyük tepkilere neden olmuş, çöpten çıkartılan köpek kurtarılamamıştı. Kurduğu kedi köyünde yetersiz beslenme nedeniyle ölen hayvanların olmasına dair iddiaları yalanlayan Orhan hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya'daki hayvanseverleri ayağa kaldıran kedi ve köpek ölümleriyle ilgili tartışmalar sürerken, ASKODER'in kurucusu Mehmet Orhan sözcü.com.tr'ye konuştu... Amacının sadece sokak hayvanlarını desteklemek olduğunu belirten Orhan'ın, hasta bir köpeği 'iyileşmez' diyerek çöpe atması büyük tepkilere neden olmuş, çöpten çıkartılan köpek kurtarılamamıştı. Kurduğu kedi köyünde yetersiz beslenme nedeniyle ölen hayvanların olmasına dair iddiaları yalanlayan Orhan hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya’da bir kaç ay önce Antalya Sokak Hayvanları Koruma Derneği (ASKODER) bünyesinde kedi köyü kuran Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, geçtiğimiz hafta başka bir araziye taşınarak ‘kedi şehri’ kurmuşlardı. Daha önce Doyran bölgesinde kiraladıkları arazide 85 kedi ve yaklaşık 20 köpeğe baktığını iddia eden çiftin, yeni kurdukları kedi şehrinde çok daha az sayıda hayvanın olması Antalya’daki hayvanseverlerin dikkatini çekmiş ve bunun üzerine eski arazide incelemeler yapılmıştı.

“BİR KÖPEK HASTA DİYE ÇÖPE ATILMIŞTI”

Antalya’da çok uzun süredir sokak hayvanlarının bakımını üstlenen Antalya Candostları Koruma Ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, Orhan çiftinin ASKODER’i kurduğu günden beri çevrede yaşayan insanlardan bir takım şikayetler geldiğini belirtti. Son olarak çiftin kedi köyünü başka bir araziye taşımasıyla duruma bakmaya giden Yanık, “ASKODER sürekli sosyal medyada paylaşımlar yapıyor ve biz daha önce onlara bırakılan köpekleri hiç bir yerde göremeyince şüphelenip kontrol etmeye gittik. Yeni kurulan kedi şehrinde köpekler yoktu ve Mehmet Orhan köpekleri kedi köyü adını verdikleri eski arazide bırakmıştı. Bunun üzerine kedi köyüne gittiğimizde arazide gömülü kedi ve köpek cesetleri bulduk. Arazi sahibi, Mehmet Orhan’ın bazı kedileri alıp bazılarını bıraktığını, hatta hasta olan bir köpeği de çöpe attığını anlatınca hemen çöpe baktık. Ağır hasta fakat hala hayatta olan bir köpeği çöpte bulduk ve hemen veterinere götürdük. Yetersiz beslenme nedeniyle hastalandığı ortaya çıkan köpek maalesef klinikte o gece hayatını kaybetti.” açıklamasını yaptı.

“KÖPEKLER AÇLIKTAN KEDİ CESETLERİNİ YİYORLAR”

Arazide yeni gömülen kediler dışında, kedi kafatası da bulan Candostları Derneği üyeleri, “Köpekler oldukça bakımsız haldeydi ve bu bölgede yaşayan köylüler, köpeklerin açlıktan mezarları kazarak kedi cesetlerini yediğini hatta yan arazideki serada yetiştirilen sebzeleri yemeye çalıştığını anlattı. Mehmet Orhan sadece 2 köpeği buradan almış, geri kalanlar yemek bulabilmek için çevre köylere dağılmış vaziyette. Bazı görgü tanıkları köpeklere şiddet uygulandığını da anlattılar.” şeklinde konuştu.

Arazinin yan tarafında bulunan su kanalı da bir süre önce tıkanmış ve Belediye çalışanları kanalı açmak için geldiğinde, su geçidini üst üste yığılmış kedi cesetlerinin tıkadığını fark ederek, durumu İl Hayvanları Koruma Kurulu’na bildirmiş. Kedi köyünü daha önce ziyarete gelen pek çok hayvansever de, köyün sadece hafta sonları ziyarete açıldığını ve bu günlerde besleme yapıldığını, hafta içi yapılan sürpriz ziyaretlerde hayvanların yemek ve su kaplarının boş olduğunu aktarıyor. Mehmet Oran’ın ise daha önce üyesi olduğu başka bir dernekle de ‘güveni ihlal suçu’ nedeniyle ilişiğinin kesildiği iddiası var.

“KEDİ KÖPEK ÖLMEZ DİYE BİR ŞEY YOK, İNSAN DA ÖLÜYOR”

Hakkındaki suçlamalarla ilgili görüştüğümüz ASKODER kurucusu Mehmet Orhan ise, “Biz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kedi köyü kurduk. 6 aydır sokak hayvanları için gece gündüz çalışarak elimizden geleni yaptık. Çiğ et yemedim ki karnım ağrısın. Bize göre dernek işi hayır işidir, yardımcı olmak isteyenden destek alırız ancak hiç bir zaman nakdi destek kabul etmedik, sadece mama desteği alıyoruz. Ayrıca benim maddi durumum yerinde, e-ticaret işiyle uğraşıp geçimimi bu şekilde sağlıyorum ve hayvanlarla ilgilenmek için daha rahat vakit ayırabiliyorum.” dedi. Yaşanan kedi ve köpek ölümleriyle ilgili de, “Günün 8 saati sosyal medyada canlı yayın yaptık. Yapmak istediğimiz bir kedi şehri projemiz var. Ayrıca kedi köpek ölmez diye bir şey yok, insan da ölüyor. Antalya’da yıllardır sokak hayvanları üzerinden geçinen insanlar var, bize bu yüzden iftira atıyorlar. Bazı köpekleri arazi sahibi de zehirlemiş olabilir.” ifadelerini kullandı.

Arazi sahibi ise, “Burayı Mehmet Oran’a kiralarken etraftaki seralarda sebze yetiştiriciliği yapıldığını ve köylülerin de zarar görmemesi için, arazinin etrafını tel örgüyle çevirmesini istedik. Ancak kedi ve köpekler seralara yanaşmaya başlayınca komşulardan ve muhtardan şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine araziyi boşaltmasını istedik, son bir buçuk aydır da her gün Belediye ve Jandarma’ya şikayetimizi iletiyorduk. En sonunda araziyi boşaltıp gitti ama 11 köpek ve 13-14 kediyi burada bıraktı. Ben de kendisini arayıp kalan hayvanlarını da alması konusunda sert bir dille uyardım. Asla hiç bir hayvanı zehirlemedim hatta hasta diye çöpe atılan köpeği de veterinere ben götürdüm.” dedi.

Arazinin bulunduğu bölgede yaşayan ve olaylara şahit olan herkes ASKODER’in hayvanlara iyi bakmadığını ve ölmelerine neden olduğunu söylerken, derneğin kurucusu Mehmet Oran tüm iddiaları yalanlıyor. İki farklı grubun birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu olayda, ilgili kurumların başlattığı incelemelerin sonucu bekleniyor.