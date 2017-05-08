Antalya’daki içki yasağına karşı imza kampanyası

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Antalya'da Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde ve Açıkta Alkol İçilmesi Valilik Kararı ile Yasaklandı' başlığı ile yayımladığı duyurunun ardından, yasağın kaldırılması için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyası platformu change.org sitesi üzerinden ‘Antalya’da içki yasağı kaldırılsın’ başlığıyla başlatılan kampanyayla destek isteniyor.

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4 Mayıs günü başlatılan kampanya kapsamında 5 bin imza toplanması hedefleniyor. Kısa sürede 3 bin 993 imza toplanırken, Antalya Valiliği’ne hitaben de kampanya mektubu hazırlandı. Mektup, imzalarla beraber Antalya Valiliği’ne verilecek.

Antalya Valiliği’ne hitaben yazılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Turizmin merkezi noktalarından Antalya´da genel ve açık alanlarda alkollü içki yasaklandı. Buradaki kilit nokta; halkı rahatsız edecek şekilde. Deniz kenarı, piknik yerleri gibi alanlarda özgürlüğümüzü elimizden almak yerine, denetim ve kontrollerin yapılması, rahatsız edici davranış ve kişilerin engellenmesi daha mantıklı değil mi? Bu yasağın kaldırılması, daha medeni ve turizme yakışır şekilde sahil güvenlik birimlerinin devreye sokulmasını, dolayısıyla sadece alkollü içeceklerle rahatsızlık verenlerin değil, hırsızlık, taciz gibi diğer güvenlik unsurlarının da kontrol altına alınmasını talep ediyoruz.”