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Antalyaspor Beşiktaş maçı izle! Canlı anlatım ve Lig TV canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında! Antalyaspor Beşiktaş maçı kodroları canlı anlatım ve maçtan detaylar...
18:2219 Mart 2017
Gündem
Antalyaspor Beşiktaş maçı izle! Canlı anlatım ve Lig TV canlı yayın
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında! Antalyaspor Beşiktaş maçı kodroları canlı anlatım ve maçtan detaylar...

Süper Lig lideri Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında kaza yaşamak istemiyor ve ligedeki avantajlı konumunu kritik bir 3 puanla daha perçinlemek amacında. Antalyaspor Beşitakş maçı saat 19.00’da başlayacak ve Lig TV ekranından canlı olarak izlenebilecek. Lig TV aboneliğiniz yoksa kurumun internet sitesinden bu maçlık izleme hakkı satın alabilir ve karşılaşmayı internetten canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak Antalyaspor Beşikteş maçını aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz AMKSpor canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım -19.00

ANTALYASPOR VE BEŞİKTAŞIN KADROLARI

Antalyaspor:  Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

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