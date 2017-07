AÖF 3 ders sınavına kimler girebilir, ne zaman? (2017)

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF üç ders sınavları ile ilgili açıklama geldi. ÖYSM, AÖF 3 ders sınavının ne zaman yapılacağını ve 3 ders sınavına kimler girebilir sorularının cevaplarını açıkladı. İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından üç ders sınavı ve üç ders sınavına kimlerin girebileceğini dair açıklama yapıldı. İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarına kayıltı öğrenciler, mezun olabilmek için üç ders sınavlarına girmek istiyor.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF öğrencileri 3 ders sınavına 22 Temmuz tarihinde girecekler, bu sınavlara girmek isteyen öğrenciler sınava giriş haklarının olup olmadığını https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden kontrol edebilecekler.

AÖF 3 DERS SINAVI GİRİŞ ŞARTLARI NELER?

Prof. Dr. Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle belirtti: “Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları' dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”