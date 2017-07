AÖF 3 ders sınavları ne zaman? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başarısız oldukları derslerin yükünden kurtulabilmek için AÖF 3 ders sınavlarını heyecanla bekliyor. AÖF üç ders sınavlarının yapılacağı tarihi merak eden birçok öğrenci "AÖF 3 ders sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunu soruyor. Kalan dersleri vermek için büyük bir fırsat olan bu sınavlara girme şartlarının neler olduğu da merak edilen sorular arasında, işte detaylar...

AÖF final sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve sınav sonucu sonrasında başarısız oldukları dersleri üç ders sınavıyla vermeyi planlayan birçok öğrenci 3 ders sınavı tarihlerini araştırmaya başladı. AÖF üç ders sınavları hangi tarihte yapılacak ve başvuru işlemleri neler?

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF öğrencileri 3 ders sınavına 22 Temmuz tarihinde girecekler, bu sınavlara girmek isteyen öğrenciler sınava giriş haklarının olup olmadığını https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden kontrol edebilecekler.

AÖF 3 DERS SINAVI GİRİŞ ŞARTLARI NELER?

Prof. Dr. Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle belirtti: “Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”