AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. 14-15 Ocak 2017'de yapılacak olan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavına giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. AÖF sınava giriş belgeleri nelerdir? AÖF sınav giriş belgesi nasıl temin edilir? AÖF sınav giriş yerlerini öğrenmek ve giriş belgesi detayları haberimizde.

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi almak için tıkla

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. 14-15 Ocak 2017'de yapılacak olan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavına giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. AÖF sınava giriş belgeleri nelerdir? AÖF sınav giriş belgesi nasıl temin edilir? AÖF sınav giriş yerlerini öğrenmek ve giriş belgesi detayları haberimizde.

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Güz Dönemi dönem sonu sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak olan AÖF dönem sonu sınavı giriş yerlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten sisteme giriş yapmanız yeterli. Güz dönemi final sınavına girmek için ve sınava gireceğiniz yeri öğrenmek için sınav giriş belgesini çıkartmanız gerekiyor.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Çıkartmak İçin Tıklayınız

AÖF SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.