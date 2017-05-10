AÖF sınav sonuçları 2017: AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF 2017)

Açık Öğretim öğrencilerinin merakla beklediği gelişme gerçekleşti AÖF sınav sonuçları açıklandı, AÖF sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyen binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi internete akın etti. İşte AÖF sınav sonuçları...

AÖF sınav sonuçları açıklandı, 29-30 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF Bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. AÖF sınav sonuçlarını öğretnmek isteyenler Anadolu Üniversitesi’nin sitesine akın etti. Sınava tam 1 milyon 35 bin 601 öğrenci girmişti.

AÖF SINAV SONUCU SORGULA

AÖF sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki AÖF sınav sonucu sorgulama linkine tıklayabilirsiniz. AÖF sınav sonuçları kimlik bilgileriyle öğrenilebilecek. AÖF Bahar dönemi final sınavları ise 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

TIKLA AÖF SINAV SONUCU ÖĞREN

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.