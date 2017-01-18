AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Rektör açıkladı

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 - 15 Ocak tarihleri arasında sınava giren öğrenciler bu sorunun cevabını merak ediyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 - 15 Ocak tarihleri arasında sınava giren öğrenciler bu sorunun cevabını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 14-15 Ocak tarihleri arasından AÖF güz dönemi final sınavına girdiler. Soru ve cevapların ardından öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklerken bu esnadan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’dan bir açıklama geldi.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, sınavların tüm yurtta başarıyla tamamlandığını söyledi. Gündoğan, “Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz, oturum bazına bakıldığında ise 3,6 milyon öğrencimizin katıldığı, 500 binin üzerinde görevlinin görev aldığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte 124 merkezde yapılan sınavlarımız sorunsuz tamamlandı. Hava koşulları da bize yardımcı oldu. Kış aylarında olmamız nedeniyle özellikle Doğu’da bazen sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bu sınavda hava koşullarının da uygun gitmesiyle sınavlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı” dedi.

“Sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Prof. Dr. Gündoğan, sınavlarda birçok kamu kurumundan kişilerin görev aldığına da dikkat çekerek, “Anadolu Üniversitesi sınavlarının olduğu haftalarda ülkede gerçekten ciddi hareketlilik oluyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi oturum bazında 3 milyonu aşkın kişinin sınava girdiği, 500 bin kişinin görev aldığı sınavlarda şehirler daha da hareketleniyor. Bu noktada sadece Anadolu Üniversitesi personeli değil, tüm kamu görevlileri bize yardımcı oluyor. Emniyetinden milli eğitimdeki öğretmenlere, tüm şehirlerdeki üniversitelerdeki görevlilere kadar hepsi bizim sınavlarımızda görev alıyorlar. Dolayısıyla ben bu sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da değinen Rektör Gündoğan, şöyle devam etti:

“İnşallah en kısa zamanda sınav sonuçlarını da ilan edeceğiz. Biliyorsunuz son 1 yıldır sınav sonuçlarını 1 haftalık bir süreye indirgedik. Yani sonuçlarını 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz. Bu sınavın sonuçlarını da en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız.”