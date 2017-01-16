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AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavları bu hafta sonu gerçekleşti. AÖF sınavının ardınan soru ve cevaplar ile sonuçlar heyecanla bekleniyor.
10:1216 Ocak 2017
Gündem
AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
AÖF final sınavları bu hafta sonu gerçekleşti. AÖF sınavının ardınan soru ve cevaplar ile sonuçlar heyecanla bekleniyor.

Anadalu Üniversite Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 14 – 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF final sınavının ardından öğrenciler soru ve cevaplar ile sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorlar.

AÖF SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF final sınavlarının ardından soru ve cevapların birkaç gün içersinde açıklanması bekleniyor. AÖF soru ve cevaplar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SORU VE CEVAPLARI

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın yapıldığı tarihin ardından 15 – 20 gün içeri açıklanıyor. AÖF final sonuçlarının şubat ayı başında açıklanması bekleniyor.

Son güncelleme: 12:1616.01.2017
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