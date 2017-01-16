AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Anadalu Üniversite Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 14 – 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF final sınavının ardından öğrenciler soru ve cevaplar ile sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorlar.
AÖF final sınavlarının ardından soru ve cevapların birkaç gün içersinde açıklanması bekleniyor. AÖF soru ve cevaplar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.
AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın yapıldığı tarihin ardından 15 – 20 gün içeri açıklanıyor. AÖF final sonuçlarının şubat ayı başında açıklanması bekleniyor.