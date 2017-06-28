AÖL sınav giriş yerleri: AÖL sınav giriş belgesi (3. DÖNEM)

Lise hayatlarını açık öğretim olarak sürdüren öğrenciler için 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu. AÖL 3. dönem sınavına girecek adaylar sınava hangi tarihte girecek? AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem sınavları hakkında detaylar...

AÖL 3. dönem sınavına çok kısa bir süre kaldı, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri heyecanla AÖL sınavına girecekleri günü bekliyor. AÖL 3. dönem sınavı 1 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. AÖL sınavına girmek için öğrencilerin sınav giriş belgesi edinmesi gerekiyor. AÖL sınavına girecek olan öğrenciler aşağıdaki link üzerinden AÖL sınav giriş belgelerine erişebilirler.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV SAATLERİ BELLİ OLDU!

01 – 02 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı III. Dönem sınav giriş yerleri belirlenmiştir. Sınavlar 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

I. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09.30

II. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14.00

III. Oturum 02 Temmuz 2017 Pazar 09.30

Yurt Dışı Sınav Merkezlerindeki sınavlar Türkiye saati ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Yurt dışında sınava girecek öğrencilerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmek zorundadır. Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.