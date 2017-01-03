AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları 7 - 8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Liseyi açıktan bitirmek isteyen yüz binlerce öğrenci 7 – 8 Ocak tarihleri arasında Açıköğretim Lise (AÖL) sınavına girecekler. Fakat öğrenciler sınav yerlerini henüz bilmiyorlar. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?



AÖL sınav giriş yerleri sabırsızlıkla bekleniyor. Fakat bugün açıklanması beklenen sınav giriş yerleri için henüz net bir saat verilmedi. Sınav giriş yerleri açıklanır açıklanmaz öğrenciler “http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx” adresine girerek sınav yerlerine ulaşabilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MEB'in resmi internet sitesinin bir parçası olan aolweb.aol.meb.gov.tr adresinde Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre ile Öğrenci Girişi yaptıktan sonra öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilecek ve sınava giriş yerlerini öğrenebilecekler.

SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar.

Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.