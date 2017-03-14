AÖL sınav yerleri AÖL sınava giriş belgeleri ile açıklanacak!

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları bu hafta sonu yani 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınava girecekleri yeri yanlarında sınava getirmeleri zorunlu olan sınava giriş belgesinden öğrenecekler. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak yani sınava giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte AÖL sınavları ile ilgili detaylar...

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları bu hafta sonu yani 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınava girecekleri yeri yanlarında sınava getirmeleri zorunlu olan sınava giriş belgesinden öğrenecekler. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak yani sınava giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte AÖL sınavları ile ilgili detaylar...

MEB’in sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi yani AÖL sınavları bu hafta sonu yapılacak. 18-19 Mart tarihlerin AÖL öğrencileri çeşitli alanlarda 2. dönem sınavlarına girecekler. Tabii öğrenciler şu an MEB’in AÖL sınav yerlerini açıklamasını bekliyorlar. Bugün MEB’in sınav giriş yerlerini ilan etmesi ve sınava giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açması bekleniyor. Öğrenciler http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınava girecekleri yeri öğrenebilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

AÖL SINAV TAKVİMİ

AÖL sınav takvimine göre yarın yani 14 Mart Salı günü öğrenciler internetten sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler ve 18-19 Mart’ta sınavlar gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖL takvimine göre sonuçların açıklanması 21 Nisan tarihinde olacak. Bunu da takiben 08-18 Mayıs tarihlerinde 3. dönem kayıtları alınmaya başlanacak. 1-2 Temmuz tarihilerinde yapılacak 3. dönem sınavlarının sonuçları da 31 Temmuz 2017’de ilan edilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ama sonuçlar, diğer işlemler gibi MEB’in AÖL sayfası olan aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILACAK?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının www.aol.meb.gov.tr ve www.maol.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacaktır.