AÖL yani Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınavları için öğrencilerin sınav yerleri bugün yani 3 Ocak'ta MEB tarafından ilan edilecek. İşte AÖL sınav yerleri ile ilgili detaylar...

AÖL sınav yerleri açıklanıyor! AÖO ve AÖL 2017 sınav yeri nasıl öğrenilir?

AÖL yani Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınavları için öğrencilerin sınav yerleri bugün yani 3 Ocak'ta MEB tarafından ilan edilecek. İşte AÖL sınav yerleri ile ilgili detaylar...

Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim devam eden öğrencilerinin beklediği duyuru bugün MEB tarafından gerçekleştirilecek ve AÖL sınav yerleri açıklakacak. 7-8 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak AÖL sınav yerleri için MEB sınava giriş belgesi yayımlayacak ve bu belgede öğrencinin sınava gireceği sınav merkezinin de bilgisi yer alacak.

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

MEB’in resmi internet sitesinin bir parçası olan aolweb.aol.meb.gov.tr adresinde Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre ile Öğrenci Girişi yaptıktan sonra öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilecek ve sınava giriş yelerini öğrenebilecekler.

SINAVA HAZIRLIK

Aşağıdaki bağlantı ile Açık öĞretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokul için hazırlanan ders notlarına erişebilirsiniz.

AÖL ve AÖO ders notları için tıklayınız