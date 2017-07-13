AÖL’de sınav sonucu ne durumda: AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Lise hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını merakla bekliyor. En son AÖL 3. dönem sınavları yapılmıştı ve şimdi sonuçları bekleniyor. AÖL'de sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl kontrol edilecek? İşte AÖL 3. dönem ayrıntıları...

AÖL 3. dönem sonuçlarını bekleyen öğrenciler sık sık AÖL internet sitesini kontrol ediyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğrenciler için AÖL sınav takvimi faydalı olacak. MEB’in yayımladığı takvime göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak. Ancak AÖL sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak. İşte AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası…

AÖL 3. DÖNEM SONUÇLARI

3. DÖNEM SINAVLARININ SORU VE CEVAPLARI

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 3. dönem sınavının soru ve cevapları yaıynlandı. MEB soru ve cevapları şu şekilde duyurdu; 01-02 Temmuz 2017 tarihinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2016-3 dönem sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı.