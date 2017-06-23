Arabalı vapur kayalıklara çarptı!

Çanakkale Feribot İskelesi'nden kalktıktan kısa bir süre sonra yaşanan elektrik arızası nedeniyle dümeni kilitlenen 'Lapseki' isimli arabalı vapur, yat limanı önünde bulunan kayalıklara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, arabalı vapurda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale’den Eceabat’a gitmek üzere 17.40’ta kalkan Gestaş A.Ş’ye ait ‘Lapseki’ isimli arabalı vapurun, jeneratör arızası nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi sonrası dümeni kilitlendi. Çanakkale İskelesi’nden kalktıktan kısa bir süre sonra meydana gelen olayda gemi, yat limanı mendireğinin kayalıklarına çarparak durabildi. Gemide kısa süreli panik yaşandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gemide bulunan bir yolcu olay anını, “Geminin kalkıştan kısa bir süre sonra dümen kırarak yat limanına doğru döndüğünü gördüm. O şekilde kaza gerçekleşti. Yat limanına çarpmadan önce geminin hiçbir şekilde sağa sola gitmediğini gördüm. Direk kayalıkların üstüne doğru ilerledi. Büyük bir gürültü oldu” dedi. Yürüyüş parkuruna yanaşık duran gemiden yolcular, yetkililerin gözetiminde tahliye edildi. Feribottaki araçların geminin iskeleye yanaştırılmasının ardından boşaltılıp, başka bir gemiye nakledileceği öğrenildi. Yolcuların tahliye edilişi sırasında bazı vatandaşlar kendilerine yetkililer tarafından geçmiş olsun dileklerinde bulunulmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Kalp hastası bir kadın yolcu iyi hissetmediğini söyleyince ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

DHA