Araç hırsızlarının yeni yöntemi ‘röle kutusu hilesi’

İngiltere'de hırsızlar lüks bir aracı, anahtar kullanmadan ve herhangi bir fiziksel güç uygulamadan, saniyeler içinde çaldı. Araç sahiplerine bu tarz hırsızlıklara karşı önlem olarak direksiyon kilidi kullanmaları tavsiye ediliyor.

Elektromanyetik bir hile ile aracı çalıştıran hırsızlar, yalnızca güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların kullandığı yönteme “röle kutusu hilesi” deniyor. Araç sahiplerine bu tarz hırsızlıklara karşı önlem olarak direksiyon kilidi kullanmaları tavsiye ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Röle kutusu olarak bilinen, araçların marş sistemlerinde kullanılan cihazla lüks bir aracın anahtarından gelen sinyali araca yansıtan hırsızlar, bir dakika içerisinde ortadan kayboldular. Yolda duran lüks aracı, sadece bir dakika kadar kısa bir sürede, sahibinin evdeki anahtarıyla bağlantı kurmak için röle kutusu kullanarak çaldılar.

İki hırsız, 25 Eylül gecesi Birmingham'da, saat 9 sıralarında lüks bir aracın güvenlik sistemini aşmayı başardılar. Üstelik çalınan araba da bulunamadı.

Kayıtlarda adamların, kurbanın evinin dışında belirdikleri görülüyor. Görüntülerde adamlardan biri elinde röle kutusunu evin önünde sağa sola sallayarak evin içerisinde bulunan anahtardan gelen sinyalleri yakalamaya çalışıyor. Sinyali yakalayan bu cihaz, daha sonra yakaladığı sinyali araca yönlendiriyor. Hırsızlar, lüks aracın ışıkları yanıp, kapıları açılmadan önce kısa bir süre bekledikleri görülüyor. Daha sonra gaza basan hırsızlar, sadece bir dakika harcayarak çekip gidiyorlar.