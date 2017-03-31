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Araç yangını uçaklara yakın olunca heyecan yarattı

Yeşilköy’deki Havacılık Müzesinin önünden geçen karayolundaki bir aracın yanması Atatürk Havalimanı’nda da heyecan yarattı.
12:0331 Mart 2017
Gündem
Araç yangını uçaklara yakın olunca heyecan yarattı
Yeşilköy’deki Havacılık Müzesinin önünden geçen karayolundaki bir aracın yanması Atatürk Havalimanı’nda da heyecan yarattı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre saat 11.00'de Yeşilyurt Havuzlu Kavşak bölgesinden Yeşilköy istikametine giden bir araç tam Askeri Müzenin önünden geçerken yanmaya başladı.  Yangın nedeniyle ortaya çıkan duman gökyüzünü kapsayınca hemen yanında bulunan Atatürk Havalimanını alarma geçirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı İtfaiye'nin gözlem aracı olay yerine içerden yaklaşarak tespit yaptı. Ancak yangının uçaklar için bir tehlike yaratmadığı belirlendi. Bu arada İstanbul Belediyesine ait itfaiye araçları da yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.DHMİ Yetkilileri yangın nedeniyle çıkan dumanın uçuş trafiğini etkilemediğini bildirdiler. (DHA)

Son güncelleme: 14:2631.03.2017
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