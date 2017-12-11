Aracın içinde genç kızı tekme tokat dövdü

Bahçelievler'de aracını kimsenin görmeyeceği bir noktaya çeken bir kişi yanında bulunan genç kızı güpegündüz tekme tokat dövdü. Yaşanan o şiddet anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadına şiddetin bu kez İstanbul Çobançeşme Mahallesi’nde kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce araç içindeki genç kadına tekme atan adam ardından yumruk atmaya başlıyor. Daha sonra kadının boğazını sıkmaya başlayan şahsa talihsiz kadın ayaklarını sallamaya başlıyor. Bu kez şahıs genç kadını ayaklarından çekerek araçtan dışarı çıkarmaya çalışıyor. Bunda başarılı olamayınca şahıs kadına bir yumruk daha atıyor. Ardından araçlar gelince şahıs genç kızdan uzaklaşıyor.

Yanından geçen arabalara aldırmayan şahıs, dakikalarca genç kadını darp etti. Aldığı darbeler nedeniyle acı içinde çığlık atan ve ağlayarak araçtan inen genç kadın ise kendisini darp eden şahısla konuşmaya çalıştı. Arabanın içinde tekme ve yumruklara maruz kalan kadının burnunun kanadığı görüldü. Daha sonra kamerayı fark eden adam, kadını da araca bindirerek oradan hızla uzaklaştı.

İSTANBUL (İHA)