Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle’de meydana geldi. Daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, 100’üncü Yıl Meydanı’nda karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahların da kullanıldığı kavgada iki aileden de 5 kişi, yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi, ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Kavganın meydana geldiği 100’üncü Yıl Meydanı ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

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2 KİŞİ ÖLDÜ

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden Mustafa Cikay ve Mehmet Cikay, hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. DHA