Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da hazine arazisi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde Tursun ve Çakırbeyli ailesi ile Tursun aileleri arasında hazine arazisi nedeniyle başlayan anlaşmazlık silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler kavgada yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali Tursun (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Hastaneye giden şahsın yakınları ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi. Hastane aciline girmek isteyen şahısları polis engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede nedeniyle hastaneye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Ceset, hastane morguna kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA