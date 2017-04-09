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Ardahan’da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

20:289 Nisan 2017
Gündem
Ardahan’da ulaşıma kar ve tipi engeli
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı büyük araçlara izin verilmiyor.

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İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, birçok araç yoldan çıktı. Kar ve tipi ile birlikte buzlanmada zor anlar yaşattı.

Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarının girişlerine jandarma tarafından “kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır” levhaları dikildi.

İHA

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