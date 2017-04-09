‘Arıadam’ Cana Karatay’ı arıyor

Bursa'da daha önce kuş kostümüyle surlara çıkıp polisi alarma geçiren tiyatro oyuncusu, Canan Karatay’ın "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin" sözüne tepki göstermek için arı kıyafeti giyip yeniden surlara çıktı.

Tiyatrocu ve dizi yapımcısı 54 yaşındaki Bahtiyar Keskin, balcılar tarafından büyük tepki çeken Canan Karatay'ın bal zararlıdır açıklamasına tepki göstermek için arı kostümü giyerek Bursa sokaklarında ve tarihi surlarda dolaştı. Kendisine arı kıyafeti diktiren Keskin, balın şifa kaynağını göstermek için sokaklarda gezdi. Baharla birlikte polen toplamaya çalışan arıların konduğu çiçek açmış ağaçlara ve tarihi surlara tırmanan Keskin, Karatay'a tepki gösterdi. Arı adamı gören vatandaşlardan bazıları korkarken, bazıları ise büyük ilgi gösterdi.



“Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım” diyen Bahtiyar Keskin, “Canan Karatay, bal yemenin insan ömrünü kısalttığını söylüyor. Bu çok yanlış bir ifadedir. Ben tiyatro sanatçısı olarak balın ne kadar faydalı bir gıda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Karatay'ı protesto ediyorum. Yanlış değerlendirme ve bilgilendirme yapmıştır. Balın bin bir derde faydası vardır” dedi. (İHA)