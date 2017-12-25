Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Arkadaşını başka kadınla yakaladı ve..!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, genç kadın, deniz kenarında başka bir kadınla gezerken gördüğü erkek arkadaşına tokat attı.

19:5425 Aralık 2017
Haberler Gündem
Arkadaşını başka kadınla yakaladı ve..!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, genç kadın, deniz kenarında başka bir kadınla gezerken gördüğü erkek arkadaşına tokat attı.

Bozhane mevkisinde, deniz kenarında park halindeki otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla gördü. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi.

 

İLGİLİ HABERAracın içinde genç kızı tekme tokat dövdüAracın içinde genç kızı tekme tokat dövdü

Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadın, araçta oturan kişinin kapısını açmak isteyince erkek arkadaşı araya girerek, buna izin vermedi. Genç kadın, bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla beraber geldiği araca binerek, uzaklaştı.

foto: iha

foto: iha

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  DHA

Son güncelleme: 20:4125.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar