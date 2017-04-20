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Arkadaşının eşi ile kaçan imam için karar çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Köyü'nde imamlık yaparken arkadaşının eşi 2 çocuk annesi Funda Ş. ile kaçan 43 yaşındaki Mustafa T., Diyanet İşleri Başkanlığı'nca meslekten ihraç edildi. 

15:2720 Nisan 2017
Gündem
Arkadaşının eşi ile kaçan imam için karar çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Köyü'nde imamlık yaparken arkadaşının eşi 2 çocuk annesi Funda Ş. ile kaçan 43 yaşındaki Mustafa T., Diyanet İşleri Başkanlığı'nca meslekten ihraç edildi. 

İznik İlçesi’ne bağlı Elbeyli Köyü’nde 2 çocuk babası imam Mustafa T. iddiaya göre geçen Eylül ayında  arkadaşı Mehmet Ş.’nin eşi Funda Ş.’yi kaçırdı.

Bunu öğrenen 2 çocuk babası Mehmet Ş., Aile Mahkemesi’ne açtığı dava sonucu eşinden boşanırken Mustafa T. hakkında Diyanet işleri Başkanlığı Teftkiş Kurulu’nca soruşturma başlatıldı.

Bursa’ya gelen ve incelemelerde bulunan müfettişlerin raporu sonucu Mustafa T. meslekten ihraç edildi. Olayın duyulması ardından eşi ve iki çocuğu ile Bursa’dan ayrılan Mustafa T.’nin, kaçırıp dini nikah ile birlikte yaşadığı öne sürülen Funda Ş.’yi ise genç kadının akrabalarına bıraktığı ifade edildi.

DHA

Son güncelleme: 20:0520.04.2017
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