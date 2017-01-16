Arnavutköy’de faciadan dönüldü

Arnavutköy'de park halindeki bir otomobil iki gecekondunun üzerine düştü. Faciada can kaybı yaşanmadı. Ne ilk ne de son olan görüntüler Arnavutköy'deki büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.... İşte toprak kayması sonrası çekilen o görüntüler...

Arnavutköy'de park halindeki bir otomobil iki gecekondunun üzerine düştü. Faciada can kaybı yaşanmadı. Ne ilk ne de son olan görüntüler Arnavutköy'deki büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.... İşte toprak kayması sonrası çekilen o görüntüler...

Arnavutköy artık ne yazık ki toprak kaymalarıyla ünlendi… Neredeyse her yağışın ardından aynı görüntüleri görüyor aynı haberleri okuyoruz. Facianın boyutları da değişiyor doğal olarak. Bu kez park halindeki bir otomobil toprak kayması sonucu 2 gecekondunun üzerine düştü. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Ancak toprak kaymasının hemen ardından çekilen görüntüler çok büyük bir facianın ucuz atlatıldığını gösteriyor. Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na gelen videodaki görüntüler daha büyük bir facianın ayak sesleri olma özelliği de taşıyor. Apartmanların bulunduğu alanda yaşanabilecek bir toprak kaymasının sonuçlarını anlatmaya gerek yok. Onlarca ölüm ve binlerce liralık hasar… Arnavutköy sakinleri bu sokakta imarın nasıl verildiğini konuşuyor. İşte Arnavutköy’ün nasıl bir tehlikenin içinde olduğunu gösteren yetkililere bir fikir vermesini umduğumuz o görüntüler…