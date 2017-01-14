Artvin'deki sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ve dünyadan bir çok ülke vatandaşının da destek verdiği İstanbul'daki ‘Artvin’e Ses Ver’ adlı dayanışma konseri 24 saat kala Valilik kararıyla iptal edildi.

Artvin Varsa Ben de Varım konseri iptal edildi

Artvin'deki sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ve dünyadan bir çok ülke vatandaşının da destek verdiği İstanbul'daki ‘Artvin’e Ses Ver’ adlı dayanışma konseri 24 saat kala Valilik kararıyla iptal edildi.

Artvin’deki Sivil Toplum Kuruluşları ve platformlarının düzenlediği ve dünyadan bir çok ülke vatandaşının destek verdiği “Artvin Varsa Ben de Varım” konseri, İstanbul Valiliği'nce; Olağanüstü Hal Kanunu hükümleri gerekçe gösterilerek konsere24 saat kala iptal edildi.

STK’lardar yapılan açıklamada “ 15 Ocak 2017 Pazar günü Küçükçiftlik Park'ta 18 sanatçının katılımı ve desteğiyle yapılması planlanan ‘Artvin'e Ses Ver' adlı dayanışma konserimiz, İstanbul Valiliği'nin OHAL kapsamındaki antidemokratik uygulamaları nedeniyle yasaklanarak iptal edilmiştir. Etkinliğimizin iptalini üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıntılı açıklama yapılacaktır” denildi.

ORTADOĞU VE ASYA ÜLKELERİ VATANDAŞLARI DA DESTEK VERMİŞTİ

Myanmar, Suriye, İran, Afganistan, Tunus, İsrail, Hollanda, Doğu Türkistan, Özbekistan, Yunanistan, Ermenistan, Gürcistan, Avustralya, Hollanda, Polonya ve İspanya gibi onlarca ülke vatandaşlarının çevre bilinci ile destek verdiği konserde, Hakan Bilgin'in sunumuyla; Edip Akbayram, Cahit Berkay, Onur Akın, Hüseyin Turan, Erdal Güney, Mehmet Gümüş, Taner Öngör, Bayar Şahin, Yasemin Göksu, Türkü Akbayram, Marsis, Aydoğan Topal, Teoman Kumbaracıbaşı, Tanju Topal, Yusuf Aydın, İbrahim Özbayrak, Bahadır Ural ve Erkut Küçükşahin sahne alacaktı. İstanbul Valiliğinin bu iptal kararı, #Artvinvarsabendevarim başlığıyla uzun süre konuşularak sosyal medya gündeminin birinci sırasında yerini aldı.