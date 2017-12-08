Artvin’de eğitime kar engeli

Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde 8 Aralık Cuma günü tam gün ara verildi. Artvin merkez ve Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken şehir merkezinde ise 20 santimetreyi buldu.

Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin’de gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüten Belediye ekipleri ana yolları ve ara arterleri açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime 8 Aralık Cuma günü tam gün ara verilirken, Artvin merkez ve Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

İHA