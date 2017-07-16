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Artvin’de feci kaza: 4 ölü

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

19:1316 Temmuz 2017
Gündem
Artvin’de feci kaza: 4 ölü
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Artvin’in Şavşat ilçesi Sahara Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardahan’dan Artvin istikametine gitmekte olan İsameddin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan İsameddin Demir, eşi Sultan Demir, gelini Şenay Demir ve torunu Kuzey Demir hayatını kaybetti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Araç sürücü İsameddin Demir ve eşi Sultan Demir'in, memleketine gelmek için Kars Havaalanından gelinleri Şenay Demir ve torunları Kuzey Demir’i alarak Şavşat'a bağlı Dalkırmaz köyüne getirdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  İHA

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