Asena Melisa Sağlam ifade vermek üzere adliyede

Şort giydiği için saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam, saldırgan Ercan Kızılateş'in şikayeti üzerine adliye ifade vermeye geldi.

Pendik’te minibüste saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, saldırgan Ercan Kızılateş’in da şikayetçi olması üzerine ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Asena Melisa Sağlam, “Şahısın benden şikayetçi olması üzerine ifade vermek için ifade vermeye geldim” dedi.

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Olay sırasında hakarette bulunmadığını belirten Sağlam, “Bana onun ettiği hakaretleri baz alırsak benim ona dediğim ‘ne yapıyorsun’, ‘bana nasıl vurursun’ oldu” diye konuştu. Saldırganın serbest bırakılmasını da değerlendiren Melisa Sağlam, “Savcılık itiraz etmiş, biz de itiraz edeceğiz” şeklinde konuştu. (DHA)İLGİLİ HABER Şortlu kıza saldıran zanlı hakkında flaş gelişme