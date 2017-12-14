‘Asgari ücret en az 2 bin lira olsun’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: Madem Türkiye büyüyor, bu geçim sıkıntısı çeken çevrelere yansıtılmalıdır. Asgari ücret acilen CHP’nin teklif ettiği doğrultuda en az iki bin lira düzeyine çekilmeli, emekli maaşlarında da düzenleme yapılmalıdır.

CHP Spor Kurulu'nun Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Antalya İl Başkanlığı'nda gündeme dair bir basın açıklaması yaptı. CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ve partililerin de katıldığı basın açıklamasında Cankurtaran'ın gündeminde ilk olarak ekonomideki gelişmeler vardı.

“TÜRKİYE BÜYÜYORSA VATANDAŞI KİM DÖVÜYOR?”

Türkiye'de enflasyonun yüzde 13'lere dayandığını, işsizliğin ise yüzde 11'lerin üzerinde olduğunu belirten Cankurtaran, “Cari açık 40 milyar dolara ulaştı daha da artacak gibi. İşsizlik inmiyor. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor. Ancak bu ortamda TÜİK'in açıkladığı veriye göre Türkiye, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 büyüdü. Bu gerçek bir büyüme değil, hormonlu, şişirilmiş bir büyümedir. Gerçek bir büyüme olsa en çok biz sevinirdik. Ancak sokaktaki durum ile bu rakam birbirlerini tutmuyor. Hani meşhur bir fıkra vardır. Boksörün biri rakibinden dayak yedikçe ringin kenarındaki antrenörü ‘Çok iyi gidiyorsun” diyordur. Sonunda ağzı burnu kan içindeki boksör dayanamaz ve antrenörüne dönerek “Ben dövüyorsam beni kim dövüyor?' diye sorar. Türkiye'deki sözde büyüme de bu boksörün durumuna benzedi. Türkiye hesapta büyüyorsa vatandaşı kim dövüyor? AKP, Türkiye büyüyor dedikçe vatandaşın cebindeki para küçülüyor” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET EN AZ 2 BİN LİRA OLSUN”

Açıklanan büyüme rakamlarının hükümetin iddia ettiği gibi gerçekçi olması halinde bunun uzun süredir sıkıntı çeken dar gelirli kesimlere de yansıtılması gerektiğini belirten Cankurtaran, “Madem Türkiye büyüyor, bu geçim sıkıntısı çeken çevrelere yansıtılmalıdır. Bugün 1402 lira seviyesindeki asgari ücret çok yetersizdir. Bu rakam acilen CHP'nin teklif ettiği doğrultuda en az iki bin lira düzeyine çekilmeli, emekli maaşlarında da düzenleme yapılmalıdır” dedi.

“VATANDAŞIN CEBİNDEKİ SON KURUŞLARI ALMA PEŞİNDELER”

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 124 maddelik torba yasa ile vergi düzenlemesi adı altında pek çok kalemde vatandaşa vergi yağdırılacağını ve vatandaşın cebinden 28 milyar lira çıkacağını kaydeden Cankurtaran, “Vergi düzenlemesi adı altında çaktırmadan zam yapmanın adı torba yasa oldu. AKP, torba yasa ile vatandaşın başına torbayı geçirdi. Yeni zamlar ile vatandaşın nefesini iyice kesip, o arada cebindeki son kuruşları da alma peşindeler” diye konuştu.

“AKP, PALAVRADA TEYYO EMMİ'NİN TAHTINI SARSTI”

AKP'li yetkililerin son dönemlerdeki açıklamaları ile palavracılığı ile meşhur olan, bu nedenle fıkralara konu olan Erzurumlu Teyyo Emmi'nin bile tahtını sarstığını belirten Cankurtaran, “Bekir Bozdağ, TBMM'de yaptığı konuşmada Erdoğan'ın tarafsız bir Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, Trump'ın Erdoğan'ı aramaya cesaret edemediğini belirtti. Ayrıca nohutu, buğdayı, kuru fasulyeyi bile ithal eder hale geldiğimiz ve ithalat oranımız ihracatımızı yakaladığı halde tarımda Avrupa birincisi olduğumuzu iddia etti. Teyyo Emmi'nin palavraları masumdu, zararsızdı, insanları eğlendiriyordu. Ancak AKP'li yetkililerin palavraları masum değil çünkü insanların zekalarıyla alay ediyorlar” dedi.