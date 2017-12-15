Asgari ücret ne kadar olacak? Vatandaşlar asgari maaş zammını bekliyor…

Asgari ücret için hükmet ve sendikalar arasındaki pazarlıklar sürerken vatandaşlar asgari maaş ne kadar olacak sorusuna cevap arıyorlar. 2018'de asgari ücret için sendikaların beklentileri bulunuyor, hükümet bu beklentileri ne kadar karşılayabilecek? Asgari maaş ne kadar olacak?

2018’e kısa bir süre kala asgari maaşa gelecek zamlar merak ediliyor. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Bu soruların cevabı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Sendikalar ne kadar artış talep ediyor? İşte asgari ücret hakkında merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin belirlenmesi için bugün yapılan ikinci tur görüşmelerinde Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini açıkladı. Dün CHP tarafından yapılan açıklamada ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran,”Madem Türkiye büyüyor, bu geçim sıkıntısı çeken çevrelere yansıtılmalıdır. Asgari ücret acilen CHP'nin teklif ettiği doğrultuda en az iki bin lira düzeyine çekilmeli, emekli maaşlarında da düzenleme yapılmalıdır.” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.