Asgari ücret zammı sosyal medyanın gündeminde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Çalışanlar ve muhalefet 2018 asgari ücret miktarına tepki gösterdi

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2018 asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “2018 yılı asgari ücreti brüt 2 bin 29 TL. Net 1603 TL’dir” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada asgari ücret zammına tepki yağdı…

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Levent Kırca’nın bu videosu sosyal medyayı salladı:



İşte sosyal medyadaki asgari ücret zammı tepkileri:

#AsgariÜcret 1600 TL simit ve çaya devam — gökyüzü (@Ozgurgolge58) 29 Aralık 2017

İstikrar sürsün, Türkiye büyün. diye #AsgariÜcret 1600 tl… yoksa var ya ohoooo…

Siz bir de 2013 de görün! bizi.. — Dursun Gezer (@dursungezersp) 29 Aralık 2017

#AsgariÜcret desene 1 sene daha kıt kanaat devam — OĞUZHAN (@ouzhnkck) 29 Aralık 2017

Bence #AsgariÜcret‘i kaç saat çalıştığı belli olmayan Cumartesi ve Pazar tatili olmayan, ailesini zor gören, dinlenemeyen, evladını okutan babalar belirlesin. Milyarlarca para alıp emekçilere 1603 TL ile geçin deyip “koltuk büyütenler değil”… — Mustafa ÖZTÜRK (@ozturk857) 29 Aralık 2017

#AsgariÜcret 1ay bunun icinmi toplanti yaptiniz — serdarönen (@s_onen) 29 Aralık 2017

Para insanı bozar diye fazla zam yapmıyorlar. Çünkü bizi düşünüyorlar. Çünkü bizi seviyorlar #AsgariÜcret — kupaAS (@fenerizma86) 29 Aralık 2017

#AsgariÜcret şaşırdık mı tabikide hayır önceliğimiz her zaman milletvekilerin karınlarını doyurmak — Dilara (@dilaraaa_burul) 29 Aralık 2017

Milletvekili maaşlarının 17.000 tl olduğu ülkemde asgari ücret 1603 tl olmuş . Helal valla #AsgariÜcret — Murat Kırkyol (@mkirkyol) 29 Aralık 2017

Asgari ücretin bu kadar asgari olduğu başka bir ülke var mıdır bilmiyorum. #AsgariÜcret — Ozan (@OzanKrnfl) 29 Aralık 2017

Asgari ücretle çalışan insanların suriyeliler kadar düşünülmediği bir yerde yaşıyoruz.

#AsgariÜcret — Elif Erdem (@elif_erdemm07) 29 Aralık 2017

Asgari ücrete günlük 6 lira zam geldi ama bağnaz güruha göre sorun yılbaşı kutlamaları.

Asıl dert bu işte.#AsgariÜcret — aydın tonga (@aydin_tonga) 29 Aralık 2017

Her şeye zam yap işçiden fedakarlık bekle! 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1608,

Yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL.

Cumhurbaşkanı maaşı 35295 TL

Emekli Cumhurbaşkanı 21300 TL

Milletvekili 18000 TL

Emekli milletvekili 8946 TL

Ort. memur 2500 TL #Asgariücret 1404 TL !!! — Merve tekinok (@mrvtknk) 29 Aralık 2017

#AsgariÜcret Zammını Açıklayan Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı Temsili pic.twitter.com/D56FhCehi3 — Religious Doctor (@firatklnder) 29 Aralık 2017

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