Asgari ücrete muhalefetten tepki: Bu zulmü kabul etmiyoruz

Asgari ücret zammı belli oldu. 2018 itibariyle 1603 TL olan asgari ücret ile ilgili muhalefetten tepki geldi.

2018 asgari ücret miktarı açıklandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Bugün öğlen saatlerinde başlayan toplantı sonrası, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret 1603 lira oldu. Karara muhalefetten tepki geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu; “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek.” dedi.

İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.

CHP’DEN TEPKİ: BU ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, asgari ücretin Türkiye’de ücretler genel seviyesini belirleyen temel bir ücret olduğunu belirterek, “Asgari ücret yükseldiğinde bütün ücretler yükselir. Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL asgari ücrettüm ücretliler için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz” dedi.

Erdoğdu, bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı emekliler dahil maaşla geçinen milyonlarca insanı ilgilendirdiğine işaret ederek şunları söyledi: “AKP bir sermaye partisidir. Özellikle de yabancı sermaye partisidir. İktidara geldiği günden bu yana ücretler genel seviyesini baskılamış ekonominin bütün yükünü çalışanların sırtına yüklemiştir. Bununla da kalmamış temel kamu hizmetlerini özelleştirerek hayatı çalışanlar için daha pahalı ve kalitesiz hale getirmiştir. Bunun sonucunda gelir ve servet dağılımı bozulmuş servet yüzde 1’in elinde yığılırken borç yüzde 99’un yani ücretli çalışanların, esnafın ve çiftçinin üzerine yıkılmıştır. Serveti eline geçiren yüzde 1, yüksek teknolojili yeni yatırım yapacağına devleti soyan, ücretli çalışanları sömüren ve çevreyi kirleten ilkel sanayiye Türkiye’yi mahkum etmiştir.”

AKP’nin emrine girdiği yüzde 1’in elde ettiği fahiş karlarla yeni yatırım yapacağına bu karların vergisini ödememek için servetlerini vergi cennetlerine kaçırdığını kaydeden Erdoğdu şöyle devam etti: “Sonuçta Türkiye ağırlıklı yandaşlardan oluşan ele geçirdikleri devlet eliyle halkı soyan yüzde 1’in pençeleri arasında can çekişmektedir. Kurulu bu düzenin adı din soslu vahşi kapitalizmdir. Bu düzen içerisinde bütün insanlar ve değerler alınıp satılan ticari metalardır. En temel kamu hizmetleri yani elektik, doğalgaz, eğitim, sağlık ve hatta adalet alınıp satılan ticari hizmetlerdir. Adliyeler dahi ticarethaneye dönmüştür.Bu düzenin temel özelliği çalışanlar için düşük ücret esnaf ve çiftçi için düşük kazançtır. Ücretleri ve kazançları enflasyonla düşürülen yüzde 99, karları, rantları ve faizleri yükseltilen yüzde 1’e tefeci faiziyle borçlandırılmıştır. Bu çürümüş düzeni ayakta tutmanın tek yolu gerici faşizmin vücut bulduğu OHAL uygulamasıdır. Ezilenlerin sesini kısmak için AKP, OHAL kırbacını halkın sırtına vurmaktadır. Bu zulmün son tezahürü çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL’lik asgari ücrettir. Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu çürümüş düzeni AKP yöneticilerinin başına yıkacağız.”

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından muhalefetten yapılan zama tepki geldi. İşte muhalefetin asgari ücret zammına tepkileri:

İşte o tepkiler:

Günlerdir beklenen #Asgariücret 1603 ₺ olarak açıklandı. Bu Asgari Ücret Sn. Erdoğan'ın hesabıyla kaç çay, kaç simit eder? Hadi şimdi hep beraber koro halinde tekrar edelim: “Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ve bir simiti bile çok görüyor”https://t.co/eoPZXyQ9Hb — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 29 Aralık 2017

#AsgariÜcret 1603 ₺ oldu, 200 ₺ zam ile ne mi yapılır toplanın anlatıyorum; 200 Türk Lira'nızla 39 £ (sterlin) alıp #Man Adasında 1 sterlinden 39 şirket kurup vergisiz bir hayat yaşayabilirsiniz. — Niyazi Nefi Kara (@niyazinefikara) 29 Aralık 2017

AKP iktidarında asgari ücret bir kez daha sefalet ücreti olarak açıklandı. Açlık sınırına 5 kala bir ücretin insani olması mümkün değil. CHP olarak insanca bir yaşam için asgari ücretin en az NET 2 BİN lira olması gerektiğini ifade ediyor ve savunuyoruz.#AsgariÜcret — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 29 Aralık 2017

Ekonomide işler çok tıkırındaysa işçi neden refahtan pay alamıyor? Ekonomi bu yıl % 7 büyüyecek diyen, enflasyonu da % 13’e getiren iktidar asgari ücrete %14 zam veriyorsa refahtan emeğe hak ettiği payı vermiyor demektir. #AsgariÜcret net 2000 TL olmalıdır. — Faik Öztrak (@faikoztrak) 29 Aralık 2017

TÜRKİYE'DE AÇLIK SINIRI BİN 857 LİRA

Türkiye'de açlık ve yoksulluk her geçen gün artıyor. Tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 12,98’le son 13 yılın rekorunu kırmıştı. Böylece dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 857 liraya, yoksulluk sınırıysa 7 bin 155 liraya ulaşmıştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayına ilişkin sonuçlarını açıklandı. Çarpıcı verilerin yer aldığı araştırmada açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 29 lira daha artarak bin 857 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 69 liralık artışla 5 bin 298 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 98 liralık artışla 7 bin 155 lira oldu.