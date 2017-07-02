Aşiret düğününde 100 koyun kesildi

Siirt'in Pervari İlçesi'nde yaşayan Adiyan aşireti mensuplarından Murat Özcan'ın düğününde yemek için 100 koyun kesilirken, geline 100 bin lira değerinde altın takı takıldı.

Pervari İlçesi’nde 10 bin mensubu bulunan Adiyan aşiretinin eski lideri Emin Özcan’ın oğlu 25 yaşındaki Murat Özcan ile Bitlis’te yaşayan Hiran aşiretinden 23 yaşındaki Zehra Özdemir’in düğünü, aşiretlerin bulaşmasına sahne oldu. Düğüne Siirt Belediye Başkanvekiliği de yapan Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat Taşkın, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren ve AK Partili’lerin yanı sıra 5 bin kişi katıldı.

100 KOYUN KESİLDİ

Pervari Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde yapılan düğüne katılanlara kavurma, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Sabah saatlerinde dev kazanlarda yapılan kavurma için ilçede yaklaşık 100 koyun kesildi. Damadın abisi Ali Özcan, böylesi düğünlerin yapılması kültürel değerleri olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Adiyan aşiretimizin en küçük kardeşimizi evlendirdik. İlçemizde aşiretlerin düğün törenleri bu şekilde kalabalık olur. Pervari halkı kültürlerine düşkün bir halktır. Çok sayıda aşiretler düğün törenimize katılarak bizleri onurlandırdı. Pervari terörle değil, bu tür güzel kültürel değerlerimiz ile anılmasını istiyoruz. Adiyan aşireti olarak barışı sürekli destekliyoruz.”

TAKI DAMADA DEĞİL, GELİNE TAKILDI

Düğününe gelen davetlilere damada takı takılmaması konusunda uyarılarda bulunan Adiyan aşireti lideri Lokman Özcan, sadece geline takı takılmasını istedi. Özcan, “Bizim örf ve adet geleneklerimizde damada takı takmak var. Ancak, bu derece kalabalık bir düğünde takı takılmaması konusunda gelen davetlilerimizi uyardık. Takı takmak isteyen aşiret liderleri takılarını damada değil, eşleri vasıtası ile geline takmalarını istedik” diye konuştu.

Düğünde gelin Zehra Özdemir’e yaklaşık 100 bin lira değerinde altın takı takıldığı belirtildi. DHA