Asitli yüklü tanker TIR’a çarptı, faciadan dönüldü!

Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan asit yüklü tanker seyir halindeki TIR'a çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada TIR'ın, çarpmanın etkisiyle savrulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan Hüseyin Tuncay (59) yönetimindeki 01 DK 668 plakalı asit yüklü tanker, Belen ilçesinde freninin boşalmasının ardından önünde seyir halindeki Recep Tezcan (54) yönetimindeki 42 JK 685 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförün kontrolünü kaybettiği tır yolun alt kısmında bulunan inşaat malzemeleri deposuna uçtu. Tır, uçtuğu yerde Belen Sarımazı Aile Sağlığı Merkezi doktorlarına ait olduğu öğrenilen 31 B 3699 ve 31 GU 044 plakalı iki motosikleti de altına aldı. Motorlara ciddi zarar veren tır, yolun alt kısmında bulunan mobilya yapım atölyesinin duvarına da çarparak çalışanlara korku dolu anlar yaşattı.

Freni boşalan asitli yüklü tankerin şoförü, tıra çarptıktan sonra yaklaşık 1 kilometre daha yol alarak boş bir alan aradı ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için yoldan çıkarak bariyerlere ve ardından ağaçlara çarptı. Aracın üzerindeki asit yüklü tanker araçtan ayrılarak uçurumun kenarında durdu.

“Tanker şoförü faciayı önledi”

Kazada yaralanan tırın şoförü Recep Tezcan'a ilk müdahaleyi Belen Sarımazı Aile Sağlığı Merkezi doktorları Mustafa Ertunç ve İsmail Seler yaptı. Ertunç, “Araçta sıkışmıştı onu çıkarttık. Şoföre ilk müdahaleyi biz yaptık. Yaralının göğüs travması vardı. Konuşuyordu, bilinci açıktı. Serum taktık gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye gönderdik” dedi. Enes Yalçın adlı temizlik görevlisi ise önce bir gümleme sesi duyduğunu ve ardından bir toz bulutu oluştuğunu tankerin o sırada yanından geçerek bariyerlere ve ardından ağaçlara çarparak durduğunu söyledi. Mustafa Kayaförü adlı bir vatandaş ise tankerin ışığa girmemek için yoldan çıkarak bariyerlere çarptığını belirterek tanker şoförünün bu hareketiyle faciayı önlediğini belirtti.

Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Belen'de yine bir faciadan dönüldüğünü belirterek, yaşanan kazaların büyük bir çoğunluğunun büyük araçların şehir merkezinden geçmesi olduğunu söyledi. Başkan Vurucu bunu önlemek içinde otobana bağlanacak 19 kilometrelik yolun yapılması işini yatırım programına alındığını belirtti.

Tırın uçurumdan yuvarlanması güvenlik kameralarına yansıdı

Tırın uçurumdan aşağı yuvarlanması bölgedeki güvenlik kameralarına yansırken, kazaya tanıklık edenler de yaşadıklarını anlattı.

Freni boşalan tankerin çarpmasıyla yoldan çıkarak düşen tırın mobilya atölyelerine çarpmasıyla deprem olduğunu zannettiklerini ve hala şokta olduklarını söyleyen mobilyacı Mahmut Sürmeli, “Babamla birlikte burada çalışıyorduk. Zelzele mi oldu acaba diye dışarı çıktık baktık ki tır duvarımıza çarpmış. Allah yüzümüze baktı buna şükür” dedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından tanker şoförü Tuncay ile tır şoförü Tezcan’ı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.