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Asker çadırında korkutan yangın!

Kilis'te, Suriye sınırında askerlerin kaldığı çadırlarda elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. 15 çadırın yandığı yangında, 2 asker dumandan etkilendi.
03:1819 Mart 2017
Gündem
Asker çadırında korkutan yangın!
Kilis'te, Suriye sınırında askerlerin kaldığı çadırlarda elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. 15 çadırın yandığı yangında, 2 asker dumandan etkilendi.

Elbeyli İlçesi’ndeki Suriye sınırında Havuzlubahçe Hudut Bölüğü’ne bağlı Çobanbey Hudut Karakolu’nda görevli askerlerin kaldığı çadırlardan birinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı sanılan yangın çıktı.

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Çadırdaki mühimmatların patlamasıyla alevler diğer çadırlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 15 çadır kullanılmaz hale geldi.

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Paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen 2 askere ise Kilis Devlet Hastanesi’nde ayakta müdahale edildi. BHA

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